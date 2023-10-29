Portekiz'de toplanan 3. Barış zirvesine İsrail- Filistin çatışmaları damgasını vurdu. Vila Nova de Gaia'da düzenlenen zirveyi bu yıl Nisan Devriminin 50. yılını kutlayan Barış ve Dayanışma Birliği (cppc_conselhopaz) organize etti.

Zirvenin sonunda İsrail hükümetine Gazze Şeridi'nde yürüttüğü kara harekatını durdurması ve insani yardımın girmesine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.





Zirveye katılanların bazıları Filistin atkıları takmaları dikkat çekti.





Ayrıca sonuç bildirgesinde Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Filistin'de de barışın ancak adil olması ve tarafların haklarını dikkate alması halinde mümkündür'. denildi









Zirvede ayrıca düzenlenen Üç ayrı panalde panelde yapılan konuşmalarda; Barış ve Silahsızlanma, Barış için Kültür ve Eğitim, Dayanışma ve İşbirliği konuşuldu.









Nisan Devrimi'nin 50. yıldönümü münasebetiyle bu özgürleştirici eylemin bir savaşı sona erdirdiği hatırlatıldı ve Portekiz'e tüm halklarla barış ve işbirliği çağrısı yapıldı. Portekiz Anayasası'nda yer alan ilkeler Cumhuriyet, yani Madde 7'de, ülkenin dış politikasına da rehberlik etmelidir. Barış için harekete geçmek ve güçleri birleştirmek bir taahhüttü, etkinliğe katılan herkes tarafından verilen taahhütle toplantı sona erdi. Ilda Figueiredo'nun da dediği gibi, seçilenler birçok kişiyi temsil ediyorlar.





