Samanyolu Haber /Dünya / Tanklar sınırı geçti… İsrail, Gazze’de şiddetin dozunu artırdı /29 Ekim 2023 20:52

Tanklar sınırı geçti… İsrail, Gazze’de şiddetin dozunu artırdı

İsrail savaş uçakları ve tankları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Saldırılar sonucu bir cami enkaz haline geldi.. Hamas da Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına giren bazı İsrail askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.

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İsrail’in tankları sınırı geçti, saldılar şiddetle devam ediyor. İsrail’in yoğun saldırıları, Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’da Muhammed Fatih Camisine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda caminin tamamen yıkıldığı ve olayda yaralananların olduğu ifade edildi.

Bakanlık, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında yıkılan cami sayısına ilişkin bilgi vermezken, Gazze’deki Vakıflar Bakanlığı daha önce 30’dan fazla caminin hedef alındığı, bunlardan bazılarının tamamen yıkıldığı, bazılarının ise büyük oranda zarar gördüğünü açıklamıştı.

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