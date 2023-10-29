Tanklar sınırı geçti… İsrail, Gazze’de şiddetin dozunu artırdı





Bakanlık, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında yıkılan cami sayısına ilişkin bilgi vermezken, Gazze’deki Vakıflar Bakanlığı daha önce 30’dan fazla caminin hedef alındığı, bunlardan bazılarının tamamen yıkıldığı, bazılarının ise büyük oranda zarar gördüğünü açıklamıştı.



İsrail’in tankları sınırı geçti, saldılar şiddetle devam ediyor. İsrail’in yoğun saldırıları, Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’da Muhammed Fatih Camisine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda caminin tamamen yıkıldığı ve olayda yaralananların olduğu ifade edildi.