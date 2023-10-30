Türkiye'de 10 kişiden dördü yurt dışında yaşamak istiyor







“Yurt dışında yaşamak veya okumak ister misiniz” diye sorulan katılımcıların yüzde 39,1’i ‘Evet’, yüzde 56,4’ü ‘Hayır’ derken, yüzde 4,5’i fikir belirtmedi. ‘Evet’ diyenlerde Yeşil Sol Partililer başı çekerken; onları İYİ Partililer ve Zafer Partililer takip etti.

‘Evet’ yanıtını veren katılımcıların 14 Mayıs seçimlerinde oy verdikleri partilere göre dağılımıysa şöyle:

AKP: Yüzde 28,4 CHP: Yüzde 42,7 MHP: Yüzde 18,3 İYİ Parti: Yüzde 50 Yeşil Sol (HEDEP): Yüzde 62,1 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 10 Zafer Partisi: Yüzde 54,5 TİP: Yüzde 41,7 Diğer: Yüzde 60,4







MteroPOLL’ün 28 ilde 1691 bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle yapılan anketi açıklandı. 10-16 Ekim tarihleri arsında yapılan anketin hata payı 2,33; güven aralığıysa 0,95 olarak kaydedildi.