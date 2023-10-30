Samanyolu Haber /Gündem / Mahaçkale havalimanında Tel Aviv uçağı protesto edildi /30 Ekim 2023 00:41

Mahaçkale havalimanında Tel Aviv uçağı protesto edildi

İsrail'den Mahaçkale’ye inen uçak protestolarla karşılandı. Halk havalimanına girdi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com- Moskova 

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Mahaçkale’de halk havaalanına inen Tel Aviv uçağında Yahudi yolcuları protestolarla karşıladı. Protestoculardan bazıları piste kadar çıktı. 

Mahaçkale havalimanında çalışmalar aksadı. Uçuşlar iptal edildi.

Eyleme katılanlar, havalimanına girmeden önce ve doğrudan dış hatlar terminalinin önünde İsrail'den gelen yolcuların Dağıstan topraklarına gelişini protesto etti. Tekbir getirerek, Filistin halkına destek diye bağırarak protestolarını dile getirdiler. Öfkeli protestocuların Yahudi yolcu aradıkları söylendi.

Havaalanı güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın bildirdiğine göre, Mahaçkale'ye inmesi gereken uçaklar alternatif hava alanlarına yönlendirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahaçkale havalimanında Tel Aviv uçağı protesto edildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:06:22