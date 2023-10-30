Mahaçkale havalimanında Tel Aviv uçağı protesto edildi

Samanyoluhaber.com- Moskova







Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Mahaçkale’de halk havaalanına inen Tel Aviv uçağında Yahudi yolcuları protestolarla karşıladı. Protestoculardan bazıları piste kadar çıktı.





Mahaçkale havalimanında çalışmalar aksadı. Uçuşlar iptal edildi.





Eyleme katılanlar, havalimanına girmeden önce ve doğrudan dış hatlar terminalinin önünde İsrail'den gelen yolcuların Dağıstan topraklarına gelişini protesto etti. Tekbir getirerek, Filistin halkına destek diye bağırarak protestolarını dile getirdiler. Öfkeli protestocuların Yahudi yolcu aradıkları söylendi.





Havaalanı güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın bildirdiğine göre, Mahaçkale'ye inmesi gereken uçaklar alternatif hava alanlarına yönlendirildi.