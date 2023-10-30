Samanyolu Haber /Gündem / Dolar bir anda 24 TL'ye düştü: Görenler inanamadı /30 Ekim 2023 00:50

Dolar bir anda 24 TL'ye düştü: Görenler inanamadı

Google'da 'dolar' güncellemesi: 24 TL'ye düştü Son dönemde 28 lira üzeri ile tarihi zirveleri gören doların, Google'ın arama kısmında 24 liraya kadar düştüğü görüldü. Olayın sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülürken şirketten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dalgalı seyrini sürdüren dolar, tarihi zirveleri zorlamaya devam etti.

Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuru için Google'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında şoke oldu.

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken Google tarafından neden 24,05 lira gösterildiği ise çözümlenemedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. Yanlışlık daha sonra düzeltildi 


EURO'DA DEĞİŞİKLİK YOK
Google'da "Euro ne kadar oldu", "Euro kaç TL", "Euro ne kadar" ve sadece "euro" araması yapıldığında, son kapanış fiyatının olduğu görüldü.
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