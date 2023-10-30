Dolar bir anda 24 TL'ye düştü: Görenler inanamadı

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dalgalı seyrini sürdüren dolar, tarihi zirveleri zorlamaya devam etti.





Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuru için Google'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında şoke oldu.





Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü



