Kazakistan tarihininin en büyük maden kazasında ölü sayısı artıyor

"Her madenci bir kahramandır"





"Sosyal haklar iyileştirilecek"

Hükümet tarafından atanan yeni müdür Vadim Bassine, şirketin bölge ortalamasının üzerinde maaş ödemesine rağmen sosyal haklarının korunacağı ve iyileştirileceği konusunda güvence verdi.

Kazakistan'daki ArcelorMittal şirketine ait madende cumartesi günü meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 45'e ulaştı.Bu, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasından bu yana Orta Asya ülkesinin tarihindeki en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti.Ülkede bayraklar ulusal yas günü dolayısıyla yarıya indirildi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Kostenko madenindeki kaza sonrası ArcelorMittal ile "işbirliğine son verilmesi" talimatını verdi.Tokayev kararını açıklamadan önce "hükümetin politikasını haklı çıkarmak için" bir düzineden fazla devlet kanalında bir "belgesel film" yayınlandı.Tokayev, Karaganda'da kurbanların ailelerinin huzurunda ArcelorMittal'i "hükümetle işbirliği açısından Kazakistan tarihinin en kötü şirketi" olarak tanımladı.Kazak yetkililer bu yıl grubun madenlerinde endüstriyel güvenlik kurallarının yaklaşık bin kez ihlal edildiğini kaydetmişti.Kazak hükümeti ve Hintli işadamı Lakshmi Mittal'in başında bulunduğu Lüksemburg merkezli çelik devi, "şirketin mülkiyetinin Kazakistan'a devredilmesi" için bir ön anlaşma yapıldığını duyurdu. Ancak Kazak iştiraki ArcelorMittal Temirtaou, pazar günü yaptığı açıklamada anlaşmayı "geçen hafta" imzaladığını söyledi.Sanayi bölgesinde çok sayıda kişi son yıllarda ölen madenciler için yapılan anıta saygılarını sunmak için yürüdü.Kendisi de eski bir madenci olan Sergei Glazkov, "Her madenci bir kahramandır, çünkü geri gelip gelmeyeceğini bilmeden aşağı iner" diyor. 42 yaşındaki satıcı Daniar Moustafine, "En iyi çözüm, mevcut sahibine hiçbir tazminat ödenmeden tamamen kamulaştırma olacaktır" diye konuştu. 48 yaşındaki güvenlik görevlisi Aleksei Svistounov, "Hükümetin işlere göz kulak olması ve cezai sorumluluk olması gerekiyor" dedi.Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından bu yana Kazakistan'da, büyük çoğunluğu ArcelorMittal tesislerinde olmak üzere yaklaşık 200 madenci hayatını kaybetti.2006 yılında Lenin madeninde 41 madenci yaşamını yitirdi.1995 yılında Kazakistan'a gelen şirket eski Sovyet cumhuriyetinde on beş kadar fabrika ve maden işletti.Şirketin yetersiz güvenlik standartları yetkililer tarafından defalarca eleştirilirken, sendikalar düzenli olarak daha sıkı hükümet kontrolü çağrısında bulundu.