Samanyolu Haber /Dünya / İran: ABD üslerine saldırılarla ilgimiz yok /30 Ekim 2023 08:15

İran: ABD üslerine saldırılarla ilgimiz yok

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılarla Tahran'ın bir ilgisinin olmadığını, aynı şekilde Hamas'ın İsrail'e saldırısının da "tamemen Filistin işi" olduğunu öne sürdü.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son günlerde Suriye ve Irak'taki ABD (Amerika Birleşik Devletleri) üslerine yapılan saldırılardan Tahran'ın sorumlu olmadığını dile getirdi.

CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgede herhangi bir grup tarafından ABD hedeflerine yönelik bir saldırının kanıt olmasızın İran ile ilişkilendirilmesinin tamamen yanlış olduğunu ifade eden Abdullahiyan, söz konusu coğrafyada yaşayan insanların, "Filistin'de yaşanan gelişmelere karşı çok hassas ve öfkeli olduğunu", ancak İran'dan emir almadıklarını ve kendi kararları ile hareket ettiklerini savundu.

İranlı Bakan, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıların da "tamamen Filistinlilerin" işi olduğunu ifade etti.

Son üç haftadır yaşanan Gazze Savaşı esnasında, özellikle ABD askerleri tarafından, Irak ve Suriye topraklarında kullanılan üslere düzenlenen 20'den fazla saldırının sorumluluğunu İran yanlısı milisler üstlendi. Bölgedeki ABD güçleri de bu saldırılara yanıt mahiyetinde son olarak, İran Devrim Muhafızları ve onların müttefikleri tarafından kullanıldığı iddia edilen hedeflere hava saldırılarında bulundu.

Washington, Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik saldırıların arkasında "İran ile onun temsilcilerinin" olduğunu düşünüyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, geçen hafta yaptığı açıklamada, çeşitli gruplar atarafından yapılan saldırılardaki artışa dikkatli bakıldığında, "hepsinde İran'ın parmak izinin" görüldüğünü öne sürmüştü.
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