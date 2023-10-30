Samanyolu Haber /Dünya / 'Gazze'de İsrail askerleriyle sokak çatışmaları başladı' /30 Ekim 2023 08:21

'Gazze'de İsrail askerleriyle sokak çatışmaları başladı'

El Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail güçleriyle sokak çatışmalarının yaşandığını duyurdu. Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçleriyle savaşçıları arasında "ağır çatışmaların" yaşandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız şu anda Gazze'nin kuzeybatısına giren işgal güçleriyle otomatik ve tanksavar silahlar kullanarak ağır çatışmalara giriyor" denildi.

Hamas savaşçıları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmaların önümüzdeki günlerde şiddetlenerek devam edeceği öngörülüyor.

El Kassam Tugayları kısa bir süre önce de Filistin toprakları ile İsrail arasındaki ana geçiş noktası olan ve savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana kapalı tutulan Erez'deki bir İsrail askeri mevzisine "havan mermileri ve roketler" fırlattıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu, hafta sonu Gazze'ye yönelik kara operasyonunu genişleterek yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı.

Başbakan Benjamin Netanyahu cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail-Hamas savaşını "İsrail'in varoluş mücadelesi" olarak nitelendirdi.

Savaşta "ikinci aşamaya" geçildiğini duyuran Netanyahu, İsrail'in 7 Ekim'deki kanlı saldırı sırasında Hamas tarafından kaçırılan 229 rehineyi geri getirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Hamas yönetimindeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı'na göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere Filistinli ölü sayısı sekiz bini geçti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana 110'dan fazla Filistinli şiddet olaylarında ve İsrail baskınlarında hayatını kaybetti.

İsrail hükümetine göre, Hamas militanlarının sürpriz saldırısı sırasında İsrail'de aralarında en az 310 askerin de bulunduğu 1.400'den fazla kişi öldürüldü. 229 rehineden dördü serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Gazze'de İsrail askerleriyle sokak çatışmaları başladı' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:30:24