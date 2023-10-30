'Gazze'de İsrail askerleriyle sokak çatışmaları başladı'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız şu anda Gazze'nin kuzeybatısına giren işgal güçleriyle otomatik ve tanksavar silahlar kullanarak ağır çatışmalara giriyor" denildi.
Hamas savaşçıları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmaların önümüzdeki günlerde şiddetlenerek devam edeceği öngörülüyor.
El Kassam Tugayları kısa bir süre önce de Filistin toprakları ile İsrail arasındaki ana geçiş noktası olan ve savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana kapalı tutulan Erez'deki bir İsrail askeri mevzisine "havan mermileri ve roketler" fırlattıklarını duyurmuştu.
İsrail ordusu, hafta sonu Gazze'ye yönelik kara operasyonunu genişleterek yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı.
Başbakan Benjamin Netanyahu cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail-Hamas savaşını "İsrail'in varoluş mücadelesi" olarak nitelendirdi.
Savaşta "ikinci aşamaya" geçildiğini duyuran Netanyahu, İsrail'in 7 Ekim'deki kanlı saldırı sırasında Hamas tarafından kaçırılan 229 rehineyi geri getirmeye kararlı olduklarını belirtti.
Hamas yönetimindeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı'na göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere Filistinli ölü sayısı sekiz bini geçti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana 110'dan fazla Filistinli şiddet olaylarında ve İsrail baskınlarında hayatını kaybetti.
İsrail hükümetine göre, Hamas militanlarının sürpriz saldırısı sırasında İsrail'de aralarında en az 310 askerin de bulunduğu 1.400'den fazla kişi öldürüldü. 229 rehineden dördü serbest bırakıldı.