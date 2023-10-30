Elon Musk'ın çılgınlıklarından kaçışın yeni adresi: Bluesky

Elon Musk kutuplaştırıyor

Elon Musk'ın geçen hafta paylaştığı bir mesajın ardından X platformundan özellikle Alman kullanıcıların göçü daha da hızlanmıştı.

Kullanıcılar tarafından sosyal kontrol

Musk'ın paylaşımına tepki olarak pek çok Alman ve Avrupalı kullanıcı, X'ten ayrılarak Bluesky'ye katılmaya çalıştı. Ancak yeni platforma erişim, şirketin paylaştığı ya da kullanıcıların ilgili kişilere verebileceği davetiye kodlarıyla sınırlı.

Alternatiflere ihtiyaç var

X'e ciddi bir rakip olmaya aday olan Bluesky, daha önceki rakiplerinin baş etmekte zorlandığı en önemli sorunu aşmak zorunda: Erişim! Son verilere göre Bluesky, Eylül ayında ilk kez bir milyonun üzerinde kullanıcıya sahip oldu. Bu, belki ilk bakışta tatmin edici gibi görünüyor. Ancak X platformunun yaklaşık 240 milyon kullanıcısı ile karşılaştırıldığında, rakam hayli mütevazı kalıyor.