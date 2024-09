30 ülkeden 56 STK, BM Genel Kurulu sırasında seslerini yükseltiyor

2. Tur: BM Kalkınma Hedefleri için Sivil Toplum En İyi Uygulamaları ve Girişimleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından farklı bakış açılarını bir araya getirerek en iyi uygulamaları paylaşmayı, girişimleri sergilemeyi ve sürdürülebilir barış ve kalkınmaya katkılarını artırma stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

9. SDGs Konferansı, New York'taki BM Genel Kurulu'nun 79. Oturumunu kutlamak amacıyla JWF Resepsiyonu ile başlayacak. Bu network oluşturma etkinliği, 24 ülkeden uluslararası misafirler arasında küresel değişimleri teşvik edecek ve katılımcılara küresel zorluklarla başa çıkma konusunda değerli bilgiler sağlayarak kültürler arası anlayışı artıracaktır.24 Eylül 2024 | 10:00- 13:00 | New York/Hibrit2024 SDGs Konferansı'nın bir parçası olarak yapılacak olan SDGs Yuvarlak Masa Tartışması, sürdürülebilir barış ve kalkınmayı teşvik etmeye ve korumaya yönelik kritik konulara odaklanacaktır. Etkinlik, 24 Eylül 2024 Salı günü, Birleşmiş Milletlere yürüme mesafesinde yer alan prestijli 630Second etkinlik alanında, saat 10:00'dan 13:00'e kadar gerçekleştirilecektir.Dinlerarası Diyalogun Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkıları oturumu BM Kalkınma Hedeflerine ulaşmada dinlerarası iş birliğinin kritik rolünü keşfetmek için dini liderleri, uzmanları ve uygulayıcıları bir araya getirecektir.25 Eylül 2024 | 10:00- 16:00 | New York/HibritBirleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (UNGA79) 79. Oturumu marjında, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 30 ülkeden 56 STK ile iş birliği ile 9. Yıllık SDGs Konferansı 2024'ü 25 Eylül 2024 Çarşamba günü New York'ta düzenleyecektir.SDGs Konferansı 2024, üç acil sorunu ele alacak şekilde farklı disiplinlerden tanınmış uzmanlar ve yüksek düzeyde konuşmacıları bir araya getirecektir: (1) Geleceğin Zirvesi: Gelecek İçin Paktı Yeniden Canlandırmak, (2) Dijital Platformlar ve Ana Akım Medyada Bilgi Bütünlüğü ve (3) Kapsayıcı Küresel Yönetimi Dönüştürmek.2 Ekim 2024 | 11:00 | SanalBM Proje Yarışması Ödülleri, yenilikçi projeler ve yaratıcı girişimler aracılığıyla sürdürülebilir barış ve kalkınma üzerinde önemli bir etki yaratan bireyleri ve kuruluşları tanımaktadır. Bu yıl, 43 farklı ülkeden 80 proje uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilmiştir. Ödül sahipleri, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Sanal BM Proje Yarışması Ödülleri Töreni sırasında ödüller, takdirler ve para ödülleri alacaklardır.