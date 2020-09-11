4 akademisyeni katleden 'ihbar makinesi'nin cezası belli oldu

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulmak istendi. Ancak Bayar, duruşmaya katılmayacağını beyan etti. Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Saadet Aylin Yağan ise salonda hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Yağan beraatini talep istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bayar'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yağan ise delil yetersizliğinden beraat etti.







ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü. Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan boşandığı eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.





ÜNİVERSİTENİN İHBARCISIYDI





Volkan Bayar'ın çalıştığı üniversitede birçok kişiyi ihbar ettiği ve soruşturma geçirmesine yol açtığı belirtiliyordu. YÖK’e yazılan dilekçeye göre Bayar, ihbar dilekçelerinde üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde görev yapan 45 akademisyenin 24’ünün ismini F..’cü olarak bildirdi. Bu kişilerden bazıları yargılandı ve ceza aldı, bazıları ise işini kaybetti. İftira yoluyla etrafındakileri sindiren Bayar hakkında 6 kuruma şikâyette bulunulduğu ancak sonuç alınamadığı da belirtilmişti. Bazı basına yansıyan haberlere göre ise Bayar'ın Emniyet muhbiri olduğu belirtilmişti