Samanyolu Haber /Dünya / 4 Avrupa ülkesinden 'Filistin Devleti'ne şartlı destek: Tanımaya hazırız /22 Mart 2024 18:20

4 Avrupa ülkesinden 'Filistin Devleti'ne şartlı destek: Tanımaya hazırız

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, ortak bir açıklama yaparak, doğru koşullar sağlandığı ve olumlu katkıda bulunabileceği zaman Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirdi.

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İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesi marjında, Gazze ve Orta Doğu'daki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, dört Avrupa ülkesinden yapılan ortak açıklamada, İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya liderlerinin, derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın hızla, kitlesel ve sürekli olarak artırılmasının acil gerekliliğinin yanı sıra bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşmanın tek yolunun, iki devletli çözümün uygulanmasından geçtiği konusunda da mutabık kaldığı belirtildi.

Filistin'i tanımaya hazır olup olmadıklarını ele alan dört lider, doğru koşullar sağlandığı ve olumlu katkıda bulunabileceği zaman bu kararı almaya hazır oldukları konusunda fikir birliğine vardıklarını bildirdi. Daha önce Belçika da prensip olarak Filistin devletini tanıma kararı aldığını, bunu 'doğru zaman geldiğinde' yapacağını duyurmuştu.
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