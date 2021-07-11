Samanyolu Haber /Dünya / 4 bin kişilik COVID deneyinde başarı /11 Temmuz 2021 10:47

4 bin kişilik COVID deneyinde başarı

Fransa’nın başkenti Paris'te 4 bin kişilik konserle yapılan koronavirüs testinin sonuçları açıklandı.

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Rock grubu Indochine'in altı hafta önce verdiği deneme konseri sonrasında, etkinliğe katılanlar arasında Covid enfeksiyonlarında artış olmadığı ortaya çıktı.

Bercy AccorHotels Arena'da 29 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğe maske takan, ancak sosyal mesafe kuralına uymayan 4 bin kişi katıldı. Konserden sonra sadece 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Onlardan beşinin de konser günü zaten pozitif olduğu belirtildi.

Euronews'in haberine göre etkinlikte, seyirci sayısını sınırlamadan konserlere izin vermenin güvenli olup olmadığı araştırıldı.

Tüm katılımcılar 18 ila 45 yaşları arasındaydı ve konserden önceki üç gün içinde negatif antijen testi yaptırdı; mekan personeli de aynı uygulamadan geçti. 6 bin katılımcının üçte ikisi konsere katıldı ve 2 bini kontrol grubunun bir parçası olarak evde kaldı.

Negatif antijen testine rağmen kaç kişide Covid olduğunu görmek için konser günü ve yedi gün sonra tükürük testi yapıldı.

Katılımcıların sadece yüzde 7'si tam aşılıydı

Katılımcıların yüzde 50'si en az bir doz aşı almıştı, ancak sadece yüzde 7'si tam aşılıydı.

Konserden sonra 3.917 katılımcıdan 8'inin ve kontrol grubundaki 1.947 kişiden 3'ünün Covid-19 testi pozitif çıktı. 8 kişiden 5'i konser günü zaten pozitifti, yani etkinlik sırasında enfekte olmadılar.

Rapora göre, iki grup arasındaki insidans oranı sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,15 idi ve bu, "Konserden önceki iki hafta içinde Ile-de-France'daki tahmini insidans oranına tekabül ediyor."

Dört saatlik etkinlik boyunca maske takma kurallarına uyum yüzde 91 olarak belirlendi.

Fransa'da konserler 30 Haziran'da başladı

Paris hükümeti, 30 Haziran'dan bu yana konserlerde ayakta izleyici olmasına izin veriyor. Binden fazla kişinin bulunduğu konserler için Fransız sağlık kartı şartı bulunuyor; yani katılımcıların tam aşı kanıtına, yakın zamanda negatif teste sahip olmaları veya Covid'den iyileşmiş olmaları gerekiyor.

Bu arada büyük konserlerde maske takma zorunluluğu bulunmuyor.
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