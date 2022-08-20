Samanyolu Haber /Gündem / 4. evre kanser hastası Ahmet Zeki Özkan tahliye edildi /20 Ağustos 2022 12:05

4. evre kanser hastası Ahmet Zeki Özkan tahliye edildi

4. evre akciğer kanseri olduğu halde Adli Tıp Kurumu raporuyla geçtiğimiz Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen 65 yaşındaki Ahmet Zeki Özkan tahliye edildi.

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Müjdeli haberi Ahmet Zeki Özkan’ın kızı Merve Özkan Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

‘‘Ağladık, ağlaştık, babamı ilk defa ağlarken gördüm, kızım seni çok özledim dedi, çok uğraşmışsın benim için, Allah razı olsun kızım dedi, daha ne isterim! Darısı diğer hastalara, masumlara, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! İyi ki varsınız! Derdime ortak oldunuz!’’

Yüksek Mimar olan Özkan, daha önce aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması ve infaz erteleme talebinin reddedilmesi üzerine Antalya L Tipi Cezaevine konulmuştu. Özkan için doktorları “En fazla 1 yıl yaşar” demişti.
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