Samanyolu Haber /Dünya / 4 futbolcu ve bir başkanın hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı /01 Şubat 2021 15:31

4 futbolcu ve bir başkanın hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

Brezilya Serie D takımı Palmas Futebol e Regatas'ın başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan uçak düştü. Kazada kurtulan olmadı. Kazanın amatör kamera ile çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı


2016 yılında Chapecoense futbol takımının yaşadığı uçak kazasından sonra Brezilya futbolunda bir şok daha yaşandı.

Brezilya Serie D takımı Palmas Futebol e Regatas'ın başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan uçak düştü. Kazada kurtulan olmadı.

Futbolcular ve kulüp başkanı Lucas Meira, Vila Nova ile karşı karşıya geleceği maç için uçak yolculuğu yapıyordu.

5 kişi öldü

Kazada kulüp başkanı Lucas Meira, futbolcular Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule ve Marcus Molinari hayatını kaybetti.

2016 Kasım ayında Chapecoense'nin oyuncularının aralarında bulunduğu 81 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında düşmütü. Kazada 77 kişi ölmüş, 4 kişi sağ kurtulmuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 4 futbolcu ve bir başkanın hayatını kaybettiği uçak... Sonraki Haber >>

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:41