‘İşkence çığlıkları altında ömrümden ömür gitti’

Türkiye’nin eğitimli, yetişmiş kadroları hapis ve hücre cezalarına çarptırılarak çıplak aramalara maruz bırakıldı. Onlarca ay hapis ve hücre hayatına maruz kalmalarından dolayı, gittikleri her kapıdan geri çevrildiler. Yaptıklarının karşılığı olarak; gördükleri bu vefasızlık karşısında vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar.





Adalet Bakanlığında Adalet Uzmanı olarak çalışan Servet Erdil Aralık 2016 da tutuklanıp çıplak aramanın ardından 15 ay Sincan Cezaevi’nde kaldı





Şimdi Hollanda’da yeni hayatına devam eden Erdil, yaşadıkları süreci Tr724’ e anlattı.





















RÖPORTAJ: BASRİ DOĞAN | KAMERA: ALPEREN DOĞAN





