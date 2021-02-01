Samanyolu Haber /Gündem / ‘İşkence çığlıkları altında ömrümden ömür gitti’ /01 Şubat 2021 15:37

‘İşkence çığlıkları altında ömrümden ömür gitti’

Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 15 ay tutuklu kalan Servet Erdil yaşadığı işkenceleri anlattı

SHABER3.COM

Türkiye’nin eğitimli, yetişmiş kadroları hapis ve hücre cezalarına çarptırılarak çıplak aramalara maruz bırakıldı. Onlarca ay hapis ve hücre hayatına maruz kalmalarından dolayı, gittikleri her kapıdan geri çevrildiler. Yaptıklarının karşılığı olarak; gördükleri bu vefasızlık karşısında vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar.

Adalet Bakanlığında Adalet Uzmanı olarak çalışan Servet Erdil  Aralık 2016 da tutuklanıp çıplak aramanın ardından 15 ay Sincan Cezaevi’nde kaldı 

Şimdi Hollanda’da yeni hayatına devam eden Erdil, yaşadıkları süreci Tr724’e anlattı.





RÖPORTAJ: BASRİ DOĞAN | KAMERA: ALPEREN DOĞAN

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘İşkence çığlıkları altında ömrümden ömür gitti’ Sonraki Haber >>

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:47