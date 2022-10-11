4 milyar dolarlık 'gizemli' para

Merkez Bankası'nın rezervleri ile ilgili farklı veriler paylaşılmaya devam edilirken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.





Buna göre son ekonomik verilerde kaynağı belirsiz para girişinin ağustosta 4 milyar dolar olduğunun ifade edildiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Merkez Bankası verilerine göre; bir önceki yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 3 milyar 112 milyon dolar açık kaydetti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara çıktı. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Merkez Bankası verilerine göre; bir önceki yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 3 milyar 112 milyon dolar açık kaydetti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara çıktı. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

4 MİLYAR DOLARLIK ‘GİZEMLİ’ PARA





ÇEKİRDEK AÇIK, 6.3 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ





Son dönemdeki artış karşısında ekonomistlerin dikkat çektiği kaynağı belirsiz para girişi (net hata noksan) ağustosta 4 milyar dolar oldu. Net hata noksan, ocak-ağustos döneminde ise 28.3 milyar dolar girişle rekor kırdı.Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 6 milyar 276 milyon dolar fazla verdi.Hizmetler dengesi, kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon dolar artarak 7 milyar 236 milyon dolara yükseldi. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 432 milyon dolar artarak 5 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ağustosta birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, 152 milyon dolar azalarak 685 milyon dolara geriledi. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 38 milyon dolar azalarak 37 milyon dolara çıktı.