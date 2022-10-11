"Türkiye’de rüşvete karşı yaptırım yok"

OECD Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyumu ölçen 2022 ilerleme raporu Yolsuzluğun İhracı (Exporting Corruption) yayımlandı. Türkiye, bu yıl da, sözleşmeyle ilgili yasaları “az uygulayan/hiç uygulamayan” kategorisinde yer aldı.Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından hazırlanan rapora göre, küresel ihracatın toplam yüzde 28.7’sini oluşturan 9 ülke rüşvet veren şirketlere karşı aktif olarak veya orta seviyede yaptırım uyguluyor. Küresel ihracatın toplam yüzde 55.3’ini gerçekleştiren 38 ülke ise yolsuzluğun ihracına karşı sınırlı ve az yaptırım uyguluyor ya da hiçbir yaptırım uygulamıyor.Türkiye, 2020 raporuna göre yerinde saydı. Küresel ihracatın yüzde 1’ini gerçekleştiren Türkiye, yurt dışında rüşvet veren şirketlere karşı yalnızca 1 soruşturma başlattı; yaptırım uygulanan dava olmadı. Bu nedenle bu yıl da, hukuki yaptırım “az uygulayan/hiç uygulamayan” kategorisinde yer aldı.