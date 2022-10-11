Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye’de rüşvete karşı yaptırım yok" /11 Ekim 2022 21:53

"Türkiye’de rüşvete karşı yaptırım yok"

Yaklaşan seçim sürecinde daha çok gündeme gelmeye başlayan yolsuzluklarla ilgili olarak yayınlanan raporda Türkiye’de rüşvete karşı yaptırım olmasığının ifade edildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre OECD Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyumu ölçen 2022 ilerleme raporu Yolsuzluğun İhracı (Exporting Corruption) yayımlandı. Türkiye, bu yıl da, sözleşmeyle ilgili yasaları “az uygulayan/hiç uygulamayan” kategorisinde yer aldı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından hazırlanan rapora göre, küresel ihracatın toplam yüzde 28.7’sini oluşturan 9 ülke rüşvet veren şirketlere karşı aktif olarak veya orta seviyede yaptırım uyguluyor. Küresel ihracatın toplam yüzde 55.3’ini gerçekleştiren 38 ülke ise yolsuzluğun ihracına karşı sınırlı ve az yaptırım uyguluyor ya da hiçbir yaptırım uygulamıyor.Türkiye, 2020 raporuna göre yerinde saydı. Küresel ihracatın yüzde 1’ini gerçekleştiren Türkiye, yurt dışında rüşvet veren şirketlere karşı yalnızca 1 soruşturma başlattı; yaptırım uygulanan dava olmadı. Bu nedenle bu yıl da, hukuki yaptırım “az uygulayan/hiç uygulamayan” kategorisinde yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Türkiye’de rüşvete karşı yaptırım yok" Sonraki Haber >>

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Kiev'den dehşet veren

Kiev'den dehşet veren

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklaması

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklaması

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

İran Devlet Televizyonu hacklendi

İran Devlet Televizyonu hacklendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:31:52