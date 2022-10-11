Erdoğan'a ABD'den seslendi: Konu kapanmıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi devam ediyor.





Bir dizi temasta bulunan Kılıçdaroğlu, Manhattan'dan da çektiği bir video ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendl.





Manhattan'daki gökdelen inşaatı üzerinden Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu, "Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan, aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiyse gel buradan başlayalım." dedi.







Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine “hayırlı olsuna” geldim.







Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır.





