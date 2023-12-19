Samanyolu Haber /Dünya / 4 milyar euroluk Covid-19 aşısı çöp oldu /19 Aralık 2023 18:45

4 milyar euroluk Covid-19 aşısı çöp oldu

AB'de, kullanılmayan yaklaşık 4 milyar avroluk Covid-19 aşısı imha edildi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son kullanma tarihi dolan yaklaşık 4 milyar avroluk Covid-19 aşısının imha edildiği belirtildi.

Merkezi ABD'de bulunan yayın kuruluşu Politico'nun 19 AB üyesi ülkeden edindiği verilere dayandırdığı haberde, 200 milyon dozdan fazla "istenmeyen" Covid-19 aşısının imha edildiği belirtildi.

AB üyesi ülkeler, her bir vatandaş için ortalama 0,7 doz aşıyı çöpe atarken, bu ortalama israf oranı AB'nin geri kalanına yansıtıldığında, 312 milyondan fazla doz aşının imha edildiği anlamına geliyor.

İsraf edilen aşı sayısı, ülkelerin büyüklükleriyle doğru orantılı olurken, Almanya'da 83 milyon doz, Lüksemburg'da 474 bin doz aşı çöpe atıldı.

Nüfus oranıyla bakıldığındaysa, Litvanya 2 milyonu aşkın dozla kişi başına en fazla aşıyı israf eden ülke olurken, İrlanda ise 850 bin dozla en az aşı israfı yapan ülke oldu.

İmha edilen aşıların yaklaşık 4 milyar avro maliyetinin, Hırvatistan'ın yıllık sağlık harcamalarına eşit olduğu, gerçek rakamın daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Politico, veri talep ettiği 19 ülkenin yalnızca 15'inden dönüş aldığı ve 4 ülke hakkındaki verilerin ise yerel basından alındığına işaret ederek, kesin olarak toplam kaç doz aşının israf edildiğinin tespitinin kolay olmadığına dikkati çekti.

AB'YE 2027'YE KADAR AŞI GELMEYE DEVAM EDECEK
Söz konusu aşıların çoğunun 2021'de Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı ve AB'nin Pfizer ve BioNTech ile 1,1 milyar doz satın almak üzere imzaladığı anlaşmayla alındığının altı çizildi.

Yine aynı dönemde Batı ülkelerince fazla alınan aşıların, Afrika başta olmak üzere aşıya erişemeyen veya sınırlı erişen pek çok ülkeye bağışlanması çabaları "düşen talep ve lojistik sorunlar" nedeniyle engellendi.

Polonya ve Macaristan, ülkede yeteri kadar aşı olduğu için yapılan anlaşmaya rağmen aşı kabul etmeyi durdururken, Pfizer tarafından ödeme yapılmadığı için açılan dava devam ediyor.

Romanya'da savcılar, gereğinden fazla aşı alımlarının devleti 1 milyar avrodan fazla zarara uğrattığını iddia ederek eski başbakan ve iki eski sağlık bakanının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyor.

Tüm bu tartışmalar sürerken, AB ülkelerinin Pfizer ile yapılan anlaşma nedeniyle en az 2027'ye kadar aşı almaya devam edeceği için söz konusu israfın, bu sürede artacağı belirtiliyor.

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