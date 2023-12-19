Samanyolu Haber /Dünya / Hamas’tan İsrail’in ‘insani ara’ talebine ‘ret’ /19 Aralık 2023 19:17

Hamas’tan İsrail’in ‘insani ara’ talebine ‘ret’

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, 'insani ara'ya hazır olduklarını açıklamasının ardından Hamas'tan jet yanıt geldi. Hamas açıklamasında, "Saldırılar devam ederken esir takasını reddediyoruz ancak savaşı sona erdirecek her türlü girişime açığız" ifadelerine yer verildi.

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İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar devam ederken Tel Aviv hükümeti üzerinde örgütün elindeki rehinelerle ilgili baskı artıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, büyükelçiler ile yaptığı toplantıda rehinelerin kurtarılabilmesi için yeni bir insani araya hazır olduklarını açıkladı.

Herzog, "İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yeni bir 'insani duraklamaya' ve ilave insani yardıma hazır olduğu gerçeğini yineleyebilirim" ifadesini kullandı.


Ayrıca İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 bine yakın kişinin öldürüldüğü Gazze'de halkla değil Hamas ile savaştıklarını savunan Herzog, bölgeye insani yardımların artması için çaba harcadıklarını ileri sürdü.

Herzog, son iki haftada BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye günde 100 ila 125 arasında insani yardım TIR’ın girdiğini söyleyerek bunun 3 katına çıkarılabileceğini aktardı.

HAMAS'TAN YANIT
Hamas ise Herzog'un ifadelerinden hemen sonra insani ara teklifini reddetiklerini açıkladı. Hamas açıklamasında, "Saldırılar devam ederken esir takasını reddediyoruz ancak savaşı sona erdirecek her türlü girişime açığız" denildi.

GEÇTİĞİMİZ AY DÖRT GÜNLÜK 'İNSANİ ARA' VERİLMİŞTİ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail arasındaki çatışmalar 7 Ekim’de başladı ve giderek şiddetlendi. Saldırılarda binlerce kişi ölürken, on binlercesi de yaralandı.

Çatışmalara ilk olarak 24 Kasım’da 4 gün insani ara verildi. Bu ara daha sonra 3 gün daha uzatıldı ve 81 İsrailli ile 240 Filistinli esir bu bir haftalık dönemde karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

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