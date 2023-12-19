Samanyolu Haber /Dünya / Hyundai'den Rusya'ya kötü haber /19 Aralık 2023 19:43

Hyundai'den Rusya'ya kötü haber

Otomotiv devi Hyundai, faaliyetlerini 2022 yılının Mart ayında durdurduğu Rusya'daki üretim tesisini satma kararı aldı.

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Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai, Rusya’daki üretim tesisinin satılmasına karar verdi.

Hyundai'den yapılan açıklamada, Rusya’daki faaliyetlerin 2022 yılının Mart ayından bu yana askıda tutulduğu hatırlatılarak, ülkedeki üretim tesisinin satılması yönünde karar alındığı duyuruldu.

"Şirket, bugün yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek Rusya’daki Hyundai Motor Üretim (HMMR LLC) şirketindeki tüm hisselerini Art-Finance LLC'ye satma planını onayladı" ifadesi kullanılan açıklamada, Hyundai’nin, Art-Finance ile anlaşmanın son detayları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Reuters, daha önce Hyundai’nin, Rusya’daki üretim tesisini elden çıkarmak suretiyle zararlarını yaklaşık 219,2 milyon dolar azaltmasının beklendiğini duyurmuştu. 
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