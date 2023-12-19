Putin: Ukrayna konusunda görüşmelere hazırız

Rus savunma sanayisinin Batı'nınkinden daha hızlı olduğunu ileri süren Putin, nükleer güç konusunda gelişmeyi sürdüreceklerini ve savaşa hazır düzeyde tutacaklarını söyledi. Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın savunma alanındaki eksiklerini ortaya çıkardığını ifade eden Putin, daha fazla insansız hava aracına, daha iyi hava savunmasına ve modern uydu iletişim sistemine ihtiyaçları olduğunu belirtti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa isterse Ukrayna'nın geleceği konusunda görüşmeye hazır olduğunu ancak ülkesinin çıkarlarını gözeteceğini söyledi.Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Bakanlığın üst düzey yöneticileri ile Salı günü bir araya gelen Putin, Ukrayna'ya ilişkin açıklamalar yaptı. "Rusya'ya karşı saldırganca bir tutum izleyen Ukrayna'da, Avrupa'da ve ABD'de müzakere mi istiyorlar? Bırakın istesinler. Ama biz ancak kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda görüşmeler yaparız" şeklinde konuşan Putin, Ukrayna'da ilhak ettikleri bölgelere atıfta bulunarak "Bizim olandan vazgeçmeyeceğiz" ifadesine de vurgu yaptı.Rusya'nın Avrupa'da savaş planlamadığını vurgulayan Putin, konuşmasında ABD'yi de kendi çıkarları için Avrupa'yı sömürmekle suçladı.Ukrayna'ya yönelik savaşı yine "özel askeri operasyon" olarak nitelendiren Putin, konuşmasında "Özel askeri operasyondaki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin barış görüşmelerine hazır olduklarını geçen hafta düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısında da dile getirmiş, bunun ancak Ukrayna "Nazilerden arındığı, silahsızlandığı ve tarafsız bir statüye sahip olduğu zaman" gerçekleşebileceğini söylemişti. Putin, Mart 2022'de Ukrayna ile İstanbul'da yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, bu görüşmelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılması konusunda mutabakat sağlandığını, ancak sonradan karşı tarafın tavır değiştirdiğini ifade etmişti.Batılı gözlemciler ise Putin'in ABD'de gelecek yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri sonrasında Ukrayna'da barış görüşmelerine hazır olacağını savunuyor.Rusya, uluslararası hukuk açısından Ukrayna'ya ait olan toprakların yüzde 17,5'ini kontrol ediyor. 2014 yılında Kırım'ı ilhak eden Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından dört bölgeyi daha topraklarına kattığını ilan etmişti.