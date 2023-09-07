Samanyolu Haber /Gündem / 40 bin 462 yıl hapsi istenen Özer türkülü savunma yaptı: Yolun sonu görünüyor /07 Eylül 2023 15:24

40 bin 462 yıl hapsi istenen Özer türkülü savunma yaptı: Yolun sonu görünüyor

Thodex'in kurucusu olan ve hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun Sonu Görünüyor' türküsünün dizeleriyle savunma yaptı.

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Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer ve 3 tutuklu sanık katıldı.

Faruk Fatih Özer savunmasında Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun Sonu Görünüyor ' türküsünden alıntı yaparak bitirdi.  Faruk Fatih Özer'in savunması şöyle:

'DÜNYA ÜZERİNDEKİ TÜM KURUMLARI YÖNETEBİLECEK KADAR ZEKİYİM'
"Avukatlarımın savunmalarıma katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Thodex yalnızca bir şirket ve iflas ettti. Thodex'ten suç örgütü olarak bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim.

'BAKANLARLA ÇEKTİRDİĞİM FOTOĞRAFLAR YÜZÜNDEN'
Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faaliyetlerin içinde bulunduğumu kabul etmiyorum. Ben Arnavutluk'ta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu açıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla çektirdiğim fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiçbir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı.

Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim. Savunmamı Musa Eroğlu'ndan 'Yolun Sonu Görünüyor' türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor." 
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