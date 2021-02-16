Samanyolu Haber /Gündem / 40 teklifin 38'i geçersiz sayıldı: İller Bankası ihalesini Ensarioğlu'nun yeğenleri kazandı /16 Şubat 2021 14:09

40 teklifin 38'i geçersiz sayıldı: İller Bankası ihalesini Ensarioğlu'nun yeğenleri kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İller Bankası'nın milyonlarca liralık ihalesini, eski AKP Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu'nun yeğenlerinin sahibi olduğu şirket kazandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın (İLBANK) milyonlarca liralık ihalesi, eski AKP Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu’nun akrabalarına gitti. İhalede onlarca şirketin verdiği teklifin geçersiz sayılması dikkatleri çekti.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İller Bankası 24 Eylül 2020 tarihinde “Artvin (Merkez) Kanalizasyon ve İçme suyu İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye tam 40 şirketin teklif verdiği, ancak “sadece iki şirketin verdiği teklifin geçerli sayıldığı” açıklandı.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, ardından da 3 Aralık 2020 tarihinde merkezi Diyarbakır’da bulunan Ensar İnşaat ile 20 milyon 556 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Ayrıca, ihale kapsamındaki işlerin 500 gün içerisinde tamamlanması istendi.

Tam 40 şirketin teklif verdiği ve 38’inin teklifinin geçersiz sayıldığı Ensar İnşaat’ın ise dikkat çeken bir bağlantısı ortaya çıktı. Şirketin 24’üncü ve 26'ncı dönem AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu’nun yeğenlerine ait olduğu ortaya çıktı.

Ensar İnşaat’ın Genel Müdürü Mustafa Ensarioğlu, yaptığı açıklamada, “Eski AKP Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu akrabamız. Galip Ensarioğlu amcam ve ben de yeğeniyim. Kendisinin şirketimizle bir ortaklığı yok. İhalede de sözleşme imzalamaya davet edildik gerisini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
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