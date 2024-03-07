''45 Yahudi'nin ölümünden Metanyahu direkt sorumlu''

İsrail'de 2021 yılında meydana gelen ve 45 Yahudi hacının ölümüyle sonuçlanan izdiham ile ilgili yürütülen soruşturmada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "kişisel sorumluluğu olduğu" sonucuna varıldı.



Ülkenin en kötü sivil felaketini soruşturan komisyonun raporunda, "Başbakan, kendi makamının dikkatini gerektiren konuları proaktif olarak tek başına veya onun adına hareket eden mekanizmalar aracılığıyla tespit etmekten ve gerekiyorsa, özellikle insan hayatı riskiyle ilgili olanları müdahale etmekten sorumludur" ifadeleri yer aldı.



On binlerce ultra-Ortodoks Yahudi, 30 Nisan 2021'de İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Meron Dağı'nda, ikinci yüzyılın tanınmış hahamlarından Şimon Bar Yochai'nin mezarını ziyaret etmek için bir araya gelmişti.



Cinsiyet ayrımı yapılan kalabalığın erkekler kısmındaki izdihamın, insanların ölümcül bir geçiş noktası haline gelen dar bir geçitten geçmesiyle başladığına inanılıyor.



Ölen 45 kişi arasında en az 16 çocuk ve genç vardı.



Soruşturmada, 2008'den trajedinin yaşandığı güne kadar, mezarın etrafındaki yoğun trafiğin yol açabileceği olası tehlikeler konusunda başbakanlığa çeşitli vesilelerle bilgi verildiği ortaya çıktı. Netanyahu bu sürenin 12 yılında iktidardaydı.