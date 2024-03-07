Samanyolu Haber /Dünya / AB, Gazze'ye deniz koridoru oluşturmaya çalışıyor /07 Mart 2024 09:08

AB, Gazze'ye deniz koridoru oluşturmaya çalışıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, denizden Gazze'ye insani yardım koridoru oluşturulması için Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak.

SHABER3.COM

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü Eric Mamer, bloğun Gazze'deki halkı desteklemek için Kıbrıs üzerinden insani yardım koridorunun oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Leyen bu hafta Kıbrıs'a giderek konuyla ilgil temaslarda bulunacak.

Sözcü açıklamasında, "Çabalarımız Filistinlilere yardım sağlayabilmemize odaklanmış durumda. Hepimiz bu koridorun açılışının çok yakında gerçekleşeceğini umuyoruz." dedi.

Lefkoşa'da hükümet sözcüsü Constantinos Letymbiotis, Leyen'in Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides'in cuma günü Larnaka limanındaki tesisleri denetlemek üzere Von der Leyen'e katılacağını belirtti.

Letymbiotis, Kıbrıs'ın 386 kilometre uzaklıktaki Filistin yerleşim bölgesine düzenli olarak büyük miktarlarda yardım gönderme girişiminin hem AB içinde hem de diğer ülkeler arasında ilgi gördüğünü söyledi.

Kıbrıs, bölgeye en yakın Avrupa Birliği üyesi ülke konumunda. Rum yönetimi, Gazze'ye doğrudan yardım ulaştıracak sürekli ve tek yönlü bir deniz rotası oluşturulması için kampanya yürütüyor.

AB Komisyonu sözcüsü Balazs Ujvari, deniz koridorunun bloğun Gazze'deki Filistinlilere daha fazla yardım ulaştırma çabalarını arttırabileceğini söyledi.

Ujvari, AB'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için şu ana kadar başta Mısır üzerinden olmak üzere yaklaşık 40 uçuş gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ölenlerin sayıs 30 bin 717'ye çıktı

Bu arada Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail-Hamas savaşında ölen Filistinlilerin sayısının 30 bin 717'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık son 24 saat içinde yerel hastanelere 113 yaralıya ek olarak 86 ceset getirildiğini bildirdi.
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