Samanyolu Haber /Dünya / Butto 44 yıl önce idam edildi, Yüksek Mahkeme bugün 'pardon' dedi! /07 Mart 2024 09:16

Butto 44 yıl önce idam edildi, Yüksek Mahkeme bugün 'pardon' dedi!

Zülfikar Ali Butto, 14 Ağustos 1973'te ülkenin Başbakanı olmuş, 1977 yılında General Ziya'ül Hak tarafından yapılan askeri darbeyle devrilmiş ve 1979'da idam edilmişti. Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) kurucusu olan Butto, askeri rejim altında yapılan hızlı bir yargılamanın ardından asılmıştı.

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Pakistan Yüksek Mahkemesi, 44 yıl önce 'cinayetten' hüküm giydikten sonra asılarak idam edilen eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun adil yargılanmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme Başyargıcı Kazi Feyz İsa, canlı yayınında yaptığı açıklamada, kararın, kendisi başkanlığındaki dokuz üyeli kurulun oy birliğiyle alındığını dile getirdi.

Başyargıç, "Adil yargılama ve yasal süreç gerekliliklerinin yerine getirilmediğini tespit ettik" ifadesini kullandı.

Butto, 14 Ağustos 1973'te ülkenin Başbakanı olmuş, 1977 yılında General Ziya'ül Hak tarafından yapılan askeri darbeyle devrilmiş ve 1979'da idam edilmişti.

Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) kurucusu olan Butto, askeri rejim altında yapılan hızlı bir yargılamanın ardından asılmıştı.

Başbakan Şahbaz Şerif, kararı memnuniyetle karşıladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Bir mahkeme tarafından yapılan bir yanlışın yine bir mahkeme tarafından düzeltilmiş olması olumlu bir gelişme" değerlendirmesinde bulunuldu.

Karar, Pakistan Halk Partisi (PPP) Genel Başkanı Bilaval Butto Zardari'nin babası Asıf Ali Zardari'nin 2011 yılında cumhurbaşkanı olduğu dönemde yaptığı bir yargı başvurusu sonucunda alındı.

Başvuruda PPP kurucusuna verilen ölüm cezasının yeniden gözden geçirilmesi konusunda üst mahkemeden görüş istenmişti.

Mahkemenin ayrıntılı kararını  daha sonra açıklayacağı bildirildi.

Bilaval Butto Zerdari, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Ailemiz bu sözleri duymak için 3 kuşak bekledi" açıklamasında bulundu.

İnsan hakları örgütleri, General Ziya'ül Hak'ın 11 yıllık diktatörlüğünün demokrasiye saldırı, PPP dahil siyasi figürlere zulüm ve hapse atma, muhaliflerin kamu önünde kırbaçlanması gibi uygulamalarla geçtiği suçlamaları yöneltti.

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Ziya'ül Hak’ın ölümüyle ülkede 1977'den sonraki ilk serbest seçimler 1988'de yapıldı.

Zülfikar Ali Butto'nun kızı Benazir Butto ise Kasım 1988'deki seçimleri kazanarak ülkenin ilk kadın Başbakanı oldu.

Butto'nun başbakanlığı, yolsuzluk suçlamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Gulam İshak Han tarafından 6 Ağustos 1990'da sona erdirildi ve seçime gidildi.

Benazir Butto, 1993'te tekrar Başbakan seçildi ancak dönemin Cumhurbaşkanı Faruk Leghari, Kasım 1996'da hükümeti düşürdü.

Benazir Butto, 27 Aralık 2007'de Pakistan'ın Ravalpindi kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
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