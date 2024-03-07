Samanyolu Haber /Politika / Diktatörlük Türkiyesi'nde bugün: AKP afişini asmayan esnaf ‘‘not alındı’’ /07 Mart 2024 09:20

Diktatörlük Türkiyesi'nde bugün: AKP afişini asmayan esnaf ‘‘not alındı’’

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne tüm kamu olanakları ile hazırlanan AKP, “Bu kadarı da olmaz” dedirten yeni bir uygulamaya daha imza attı. İddiaya göre, yeniden aday gösterilen Gaziantep Şahinbey Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun seçim afişlerini asmak istemeyen esnafın isimleri kaydedildi.

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Uygulamaya tepki gösteren Şahinbey Belediye Meclisi'nin CHP’li Üyesi Hasan Şencan, “Esnafın belini bükenler, evine ekmek götürmeye hasret bırakanlar şimdi siyasi mafyalığa soyundular” dedi.

BirGün'den Mustafa Bildiricin'in haberine göre, Antep’in Şahinbey ilçesinde seçim çalışması yürüten AKP'liler, çalışmalar kapsamında Mavi Kent Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Ellerinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun afişlerini taşıyan AKP’liler, sanayi sitesindeki dükkanlara afişleri asmak istedi.

Esnafın bir bölümü, Tahmazoğlu’nun afişinin dükkanına asılmasına izin verirken bazıları ise karşı çıktı. Afiş astıran esnafı not alan AKP’lilerin, astırmayanları da “Afiş astırmadı” şeklinde not aldığı savunuldu. Sanayi esnafı, uygulamaya tepki gösterdi.  

AKP’li Tahmazoğlu’nun afişlerinin zorla astırılmak istendiğini öne süren CHP’li Hasan Şencan, BirGün’e konuştu.  AKP’nin, “Her görüşten insanı fişlediğini” savunan Şencan, şunları söyledi:

“Bu utanmaz ve demokrasi dışı hareket de AKP’ye yakışırdı. Gaziantep'te devlet imkanlarını ve Cumhurbaşkanlığı forsunu arkasına alıp seçim çalışması yapanlar aslında bir figürandır, bunlar hep birilerinin gölgesinde var olmuştur. Biz de biliyoruz, bizim Belediye Başkanlarımızın karşısında Partili Cumhurbaşkanı var. İstanbul başardı, Ankara başardı, Gaziantep de başaracak. Bu demokrasi dışı hareketler, AKP’nin kara lekelerine yeni bir sayfa daha açtı. Yazıklar olsun.”
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