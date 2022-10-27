48 günlük bir bebeğin annesi Gazeteci ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltında tutulan gazeteci Zemo Ağgöz - Yiğitsoy, çıkarıldığı savcılık tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.





48 günlük bir bebeğin annesi olan Ağgöz-Yiğitsoy, bebeğini iki saatte bir emzirmesi gerekiyordu.





Ankara merkezli soruşturma kapsamında 25 Ekim'de evine yapılan baskınla gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zemo Ağgöz, Ankara Emniyeti'nde 3 saati aşkın bir süre devam eden ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.







İfadesinde yaptığı haberler ve meslektaşlarının kim olduğu sorulan Ağgöz, Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Ağgöz - Yiğitsoy adliye çıkışında,"Hepimiz gazeteciyiz, içeride tutulan bütün arkadaşlar da gazeteci. Bir kez daha gazeteciliğin suç olmadığını ifade ettik. Bir an önce arkadaşlarımızın da bırakılmasını istiyoruz. Hepinize de dayanışma için teşekkürler" dedi.





25 Ekim sabahında gözaltına alındıktan sonra gazeteci Ağgöz - Yiğitsoy'un eşi Cemal Yiğitsoy, bebeğini sabah ve akşam olmak üzere emniyete götürüyordu. Burada bebek anneye ulaştırılıyor ve emzirmesi sağlanıyordu. İlk gün bebeği polisler annesine ulaştırmıştı, avukat görüşü yasağının kalkmasının ardından dün bebeği anneye avukatlar ulaştırmıştı.





Cemal Yiğitsoy, "Anneyle bağ kuramıyor bebeğimiz. Öte yandan benim çalışmam gerekiyor ve iki gündür işe gidemiyorum. Yarın kim getirecek bebeği emzirilmesi için, bilemiyorum. Bebeğimiz için çok kötü bir süreç" demişti.