Alman Anayasa Mahkemesi'nden 'Davutoğlu' kararı

Alman Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun, aralarında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bulunduğu liderlere yazdığı mektupla ilgili önemli bir karara imza attı.





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, mahkeme, Avrupa'ya sığınmacı akınının doruk noktaya ulaştığı dönemde gönderilen mektubun içeriğini milletvekillerine açıklamayan Alman hükümetini haksız buldu.





Sol Parti, mektubu görmek üzere hükümete başvuruda bulunmuş ancak belgenin Başbakan Angela Merkel'e yönelik kişisel bir mektup olduğu gerekçesiyle ret yanıtını almıştı.





Sol Parti meclis grubunun başvurusunda kararını açıklayan Anayasa Mahkemesi, Alman hükümetinin Federal Meclisin haklarını ihlâl ettiği sonucuna vardı.





Kararda, Alman hükümetinin, söz konusu mektubun AB mevzularıyla ilgili olmadığına ya da anayasa hukuku açısından açıklanmasında sakınca bulunduğuna dair anlaşılabilir bir gerekçe sunmadığına hükmedildi. Kararda, hükümetin mektubun “kişisel” olduğuna ya da açıklanmasının hükümetin müzakere alanını etkileyeceğine dair makul bir açıklamada da bulunamadığı kaydedildi.