Samanyolu Haber /Gündem / Alman Anayasa Mahkemesi'nden 'Davutoğlu' kararı /27 Ekim 2022 10:56

Alman Anayasa Mahkemesi'nden 'Davutoğlu' kararı

Alman Anayasa Mahkemesi, 2015’te dönemin başbakanı Davutoğlu’nun aralarında Merkel’in de bulunduğu liderlere yazdığı mektubu 'kişisel' diyerek açıklamayan hükümeti haksız buldu. Mektup, Avrupa'ya sığınmacı akınının zirveye ulaştığı dönemde gönderilmişti.

SHABER3.COM

Alman Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun, aralarında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bulunduğu liderlere yazdığı mektupla ilgili önemli bir karara imza attı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, mahkeme, Avrupa'ya sığınmacı akınının doruk noktaya ulaştığı dönemde gönderilen mektubun içeriğini milletvekillerine açıklamayan Alman hükümetini haksız buldu.

Sol Parti, mektubu görmek üzere hükümete başvuruda bulunmuş ancak belgenin Başbakan Angela Merkel'e yönelik kişisel bir mektup olduğu gerekçesiyle ret yanıtını almıştı.

Sol Parti meclis grubunun başvurusunda kararını açıklayan Anayasa Mahkemesi, Alman hükümetinin Federal Meclisin haklarını ihlâl ettiği sonucuna vardı.

Kararda, Alman hükümetinin, söz konusu mektubun AB mevzularıyla ilgili olmadığına ya da anayasa hukuku açısından açıklanmasında sakınca bulunduğuna dair anlaşılabilir bir gerekçe sunmadığına hükmedildi. Kararda, hükümetin mektubun “kişisel” olduğuna ya da açıklanmasının hükümetin müzakere alanını etkileyeceğine dair makul bir açıklamada da bulunamadığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman Anayasa Mahkemesi'nden 'Davutoğlu' kararı Sonraki Haber >>

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:09