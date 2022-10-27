Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşuyor.





Kavcıoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:





*Jeopolitik riskler, küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor. Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor.





*Dünyada finansal koşullarda sıkılaşma devam ediyor. 2023 yılındaki büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellendi.





*Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.





*Küresel enflasyon oranlarındaki yüksek seyrin bir süre daha devam etmesi beklenmektedir.





*Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti.





*2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.





*Öncü veriler Türkiye ekonomisinde üçüncü çeyrekte büyümede sınırlı yavaşlamaya işaret ediyor.





*Gıda enflasyonunun 2022 sonunda yüzde 75, 2023 sonunda yüzde 22 olmasını bekliyoruz.





*Tüketici enflasyonunun 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 olmasını bekliyoruz. Enflasyon tahminleri 3 ay önce açıklanan raporda 2022 için yüzde 60,4, 2023 için yüzde 19,2, 2024 için yüzde 8,8 idi.





*Enflasyonu düşürmek amacıyla yalnızca toplam talebi kısmaya odaklanarak yatırım ve ihracat kapasitesine zarar vermek yerine, hedefli bir anlayışla üretimi destekleyici politikalar uygulanmaktadır.





*Faiz ve hedefli kredi kararlarıyla uygun finansman koşulları oluşturularak arz ve cari fazla kapasitesi geliştirilmektedir.





*Mevduatlarda Türk Lirasının payı artmaktadır, bu durum döviz kurlarına istikrar kazandırarak enflasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlamaktadır.