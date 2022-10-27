Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti /27 Ekim 2022 11:30

Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminini 2022 sonu için yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye, 2023 sonu için yüzde 19,2'den yüzde 22,3'e yükselttiklerini açıkladı.

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşuyor.

Kavcıoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

*Jeopolitik riskler, küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor. Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor.

*Dünyada finansal koşullarda sıkılaşma devam ediyor. 2023 yılındaki büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellendi.

*Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.

*Küresel enflasyon oranlarındaki yüksek seyrin bir süre daha devam etmesi beklenmektedir.

*Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti.

*2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

*Öncü veriler Türkiye ekonomisinde üçüncü çeyrekte büyümede sınırlı yavaşlamaya işaret ediyor.

*Gıda enflasyonunun 2022 sonunda yüzde 75, 2023 sonunda yüzde 22 olmasını bekliyoruz.

*Tüketici enflasyonunun 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 olmasını bekliyoruz. Enflasyon tahminleri 3 ay önce açıklanan raporda 2022 için yüzde 60,4, 2023 için yüzde 19,2, 2024 için yüzde 8,8 idi.

*Enflasyonu düşürmek amacıyla yalnızca toplam talebi kısmaya odaklanarak yatırım ve ihracat kapasitesine zarar vermek yerine, hedefli bir anlayışla üretimi destekleyici politikalar uygulanmaktadır.

*Faiz ve hedefli kredi kararlarıyla uygun finansman koşulları oluşturularak arz ve cari fazla kapasitesi geliştirilmektedir.

*Mevduatlarda Türk Lirasının payı artmaktadır, bu durum döviz kurlarına istikrar kazandırarak enflasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlamaktadır.
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