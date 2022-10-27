Cezaevi inşaatları artarak devam ediyor: Adalet Bakanlığı, 2023 yılında 20 yeni cezaevi açılması için bütçe ayırdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM’ye sunulan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Bütçe teklifinde gelecek yıl 20 yeni cezaevi yapılması planı dikkat çekti.





ADALET BAKANLIĞINA BÜTÇE OLARAK 75 MİLYAR AYRILDI

Adalet Bakanlığı bütçesi, 2021 yılında 28 milyar 251 milyon 566 bin 12 TL, 2022 Haziran sonunda 53 milyar 38 milyon 680 bin 893 TL iken, 2023 yılı için 75 milyar 603 milyon 176 bin TL olarak planlandı. Bu bütçeden 2023 yılı için, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” için bir milyar 651 milyon 777 bin TL, “Temsil ve tanıtım giderleri” için de 3 milyon 33 bin TL ayrıldı.





CEZAEVLERİNE 90 MİLYON LİRA ÖDENEK VERİLECEK

Bu bütçeden Cezaevi Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne 90 milyon 64 bin TL bütçe ayrılırken, bunun da 134 bin TL’si “temsil ve tanıtım” giderlerine, tüketime yönelik malzeme alımına 921 bin TL ayrıldı. ATK’de kullanmak için bir kamyonet, cezaevleri için 17 kişilik 31 minibüs, 5 kamyonet, 20 adet 40 kişilik otobüs, 31 adet binek otomobili, 28 adet de panel alınması planlandı.





2023 YILINDA 20 YENİ CEZAEVİ YAPILMASI PLANLANIYOR

2022 yılında 18 cezaevi açmayı planlayan bakanlık, 2023 planında 20 yeni cezaevi açılması planına yer verdi. Bakanlığın güncel verilerine göre; halihazırda 271 bin 823 kişi kapasiteli 384 cezaevinde 314 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Elektronik izleme sistemi ile 2021 yılında 2 bin 547 kişi izlenirken, 2022 yılında 9 bine yükseldiği, 2023 yılı içinde hedefin 9 bin olduğu bilgileri yer aldı.





600 BİN KİŞİ DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANIYOR

Denetimli serbestlik sistemi ile işlem gören dosya sayısı 2022 yılında 600 bin olurken, 2023 yılı için de yine 600 bin hedefi yer aldı. 2022 yılında 500 bin kişinin denetimli serbestlik ile takibinin yapıldığı, aynı kapsamda 13 bin 500 çocuğun da denetimli serbestlik sistemi ile devlet gözetiminde olduğu ve 2023 yılı içinde aynı 500 bin yetişkin ve 13 bin 500 çocuğun denetimli serbestlik ile takibinin yapılması öngörüldü.