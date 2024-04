5 gollü maçta kazanan Olympiakos oldu

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk oldu.



Olympiakos sahaya Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Masouras, Jovetic ve El Kaabi ile çıktı.



Fenerbahçe ise Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve Dzeko ilk 11'iyle maça başladı.



Olympiakos, 8. dakikada Fortounis'in golüyle öne geçti. Yarı sahasından çıkmaya çalışan Fenerbahçe, Olympiakos'un presiyle karşılaştı. Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında Fortounis ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0



32. dakikada Stevan Jovetic'in golüyle fark ikiye çıktı. Sol çizgiden topla ilerleyen Fortounis'in ara pasında Jovetic, ceza sahası içinde sol çaprazda meşin yuvarlakla buluştu. Topu kontrol edip sağ ayağıyla vuruşunu yapan Jovetic topu ağlara gönderdi: 2-0



57. dakikada Chiquinho, skoru 3-0'a getiren golü attı. Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkarken, baskı yapan Olympiakos topu kaptı. El Kaabi'nin bekletmeden pası verdiği Chiquinho, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.



Fenerbahçe, 68. dakikada Tadic'in penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirdi. Ceza sahasında Osayi-Samuel'in Retsos'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Tadic, kaleci topu farklı köşeler yolladı : 3-1



74. dakikada İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı. Tadic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ortasını açtı. Ceza sahası içindeki Szymanski, top boş durumdaki İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Kahveci, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 3-2



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ev sahibi ekip Olympiakos sahadan 3-2 galip ayrıldı.