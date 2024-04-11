Samanyolu Haber /Spor / 5 gollü maçta kazanan Olympiakos oldu /11 Nisan 2024 22:32

5 gollü maçta kazanan Olympiakos oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında Olympiakos, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk oldu.

Olympiakos sahaya Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Masouras, Jovetic ve El Kaabi ile çıktı.

Fenerbahçe ise Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve Dzeko ilk 11'iyle maça başladı.

Olympiakos, 8. dakikada Fortounis'in golüyle öne geçti. Yarı sahasından çıkmaya çalışan Fenerbahçe, Olympiakos'un presiyle karşılaştı. Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında Fortounis ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

32. dakikada Stevan Jovetic'in golüyle fark ikiye çıktı. Sol çizgiden topla ilerleyen Fortounis'in ara pasında Jovetic, ceza sahası içinde sol çaprazda meşin yuvarlakla buluştu. Topu kontrol edip sağ ayağıyla vuruşunu yapan Jovetic topu ağlara gönderdi: 2-0

57. dakikada Chiquinho, skoru 3-0'a getiren golü attı. Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkarken, baskı yapan Olympiakos topu kaptı. El Kaabi'nin bekletmeden pası verdiği Chiquinho, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe, 68. dakikada Tadic'in penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirdi. Ceza sahasında Osayi-Samuel'in Retsos'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Tadic, kaleci topu farklı köşeler yolladı : 3-1

74. dakikada İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı. Tadic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ortasını açtı. Ceza sahası içindeki Szymanski, top boş durumdaki İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Kahveci, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 3-2

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ev sahibi ekip Olympiakos sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 5 gollü maçta kazanan Olympiakos oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:00:38