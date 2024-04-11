Samanyolu Haber /Dünya / Issız adaya film gibi operasyon: Mahsur kalanlar kurtarıldı /11 Nisan 2024 22:23

Issız adaya film gibi operasyon: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Pasifik Okyanusu’nun batısında bulunan ıssız ve küçük bir adada mahsur kalan üç kişi, kumsala yazdıkları ‘yardım’ yazısı sayesinde kurtuldu.

SHABER3.COM

ABD Sahil Güvenliği, 40’lı yaşlarında üç denizci erkeğin Guam’ın güneydoğusunda yer alan ıssız Pikelot Adası’ndan kurtarıldığını duyurdu.

Sahil güvenlik ekipleri, üç gemicinin 31 Mart'ta 20 metrelik bir gemi ile yolculuğa çıktığını belirtti.

Yaklaşık 6 gün sonra deneyimli üç gemicinin dönmemesi üzerine akrabaları tarafından ihbarda bulunulduğu belirtildi.

ABD Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri, yapılan ihbarın ardından arama kurtarma opersayonu başlattı.

Operasyonun ilk kısmında kayıp üç kişi bulunamadı. Ancak daha sonra ABD Donanması’na ait bir uçak, palmiye yapraklarıyla ıssız adanın kumsalına “HELP” (yardım) yazıldığını fark etti.



Uçak, Mikronezya Federal Devletleri'nin bir parçası olan adada mahsur kalan kişilere yiyecek ve içecek sudan oluşan bir paket bıraktı.

Konumları belirlenen denizciler, daha sonra düzenlenen bir opersayon ile kurtarıldı.

ABD Sahil Güvenlik Teğmen Chelsea Garcia yaptığı açıklamada kumsala yazılan yazı ile ilgili "Bu ustaca hareket, kurtarma çabalarının doğrudan bulundukları yere yönlendirilmesinde çok önemliydi" dedi.

Sahil güvenliğin paylaştığı fotoğraflarda HELP yazısının çevresinde iki adet baraka görülüyor.

Kurtarılan gemicilerin kimlikleri açıklanmadı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Issız adaya film gibi operasyon: Mahsur kalanlar kurtarıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:00:50