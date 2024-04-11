Issız adaya film gibi operasyon: Mahsur kalanlar kurtarıldı













ABD Sahil Güvenliği, 40’lı yaşlarında üç denizci erkeğin Guam’ın güneydoğusunda yer alan ıssız Pikelot Adası’ndan kurtarıldığını duyurdu.Sahil güvenlik ekipleri, üç gemicinin 31 Mart'ta 20 metrelik bir gemi ile yolculuğa çıktığını belirtti.Yaklaşık 6 gün sonra deneyimli üç gemicinin dönmemesi üzerine akrabaları tarafından ihbarda bulunulduğu belirtildi.ABD Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri, yapılan ihbarın ardından arama kurtarma opersayonu başlattı.Operasyonun ilk kısmında kayıp üç kişi bulunamadı. Ancak daha sonra ABD Donanması’na ait bir uçak, palmiye yapraklarıyla ıssız adanın kumsalına “HELP” (yardım) yazıldığını fark etti.Uçak, Mikronezya Federal Devletleri'nin bir parçası olan adada mahsur kalan kişilere yiyecek ve içecek sudan oluşan bir paket bıraktı.Konumları belirlenen denizciler, daha sonra düzenlenen bir opersayon ile kurtarıldı.ABD Sahil Güvenlik Teğmen Chelsea Garcia yaptığı açıklamada kumsala yazılan yazı ile ilgili "Bu ustaca hareket, kurtarma çabalarının doğrudan bulundukları yere yönlendirilmesinde çok önemliydi" dedi.Sahil güvenliğin paylaştığı fotoğraflarda HELP yazısının çevresinde iki adet baraka görülüyor.Kurtarılan gemicilerin kimlikleri açıklanmadı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.