Samanyolu Haber /Gündem / 5 gün içinde aynı aileden dört kişi! /17 Aralık 2020 10:39

5 gün içinde aynı aileden dört kişi!

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Doğala Köyü'nde muhtar Azmi Öztürk (61), babası Gazi (85), eşi Belgıya (60) ve annesi Saime Öztürk (78) çeşitli yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Doğala Köyü'nde muhtar Azmi Öztürk (61), babası Gazi (85), eşi Belgıya (60) ve annesi Saime Öztürk (78) çeşitli yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı. 

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Gazi Öztürk 12 Aralık'ta, Belgıya Öztürk 13 Aralık'ta, mahalle muhtarı Azmi Öztürk 15 Aralık'ta, Saime Öztürk ise 16 Aralık'ta hayatını kaybetti. 

5 gün içinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesi yakınlarını yasa boğdu. Azmi, Gazi ve Belgıya Öztürk köy mezarlığında toprağa verildi. 

Saime Öztürk'ün ise 17 Aralık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Azmi Öztürk'ün kızı da Koronavirüs sebebiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

"AYNI KÖYDEN 10 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR"

Doğala Köyü Muhtar Azası Cüneyt Erikçi, "Ben en son muhtarı gördüğümde Jandarma ile birlikte köyde karantinaya götürmüşlerdi. 700 kişinin yaşadığı köyümüzden hastanede yatan yaklaşık 10 kişi var." diye konuştu.

Köyde ikamet eden Ramazan Taş ise "Burada en tedbirli kişi muhtardı. Şu anda köyde karantinada olan 40 kişi var. 7 kişi öldü şu ana kadar. Burada en acısı da muhtar oldu. Bir anda kendisi, hanımı, babası öldü." dedi.


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