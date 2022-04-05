50 bin TL aylık gelir olmadan otomobil almak hayal!





En düşük otomobil fiyatlarının bile yaklaşık 300 bin liradan başladığı Türkiye’de otomobil alabilmek neredeyse imkansız hale geldi.





Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Özpeynirci orta segment otomobillerin 600 bin TL civarında olduğunu belirterek, “Şu an orta sınıf yeni bir otomobil alabilmek ve o otomobilin rutin masraflarını karşılayabilmek için aylık hane geliri en düşük 50 bin TL olmalıdır. Bunun altında hane geliri olanlar için sıfır otomobil alabilmek açıkçası hayaldir” dedi.







