50 dereceyi gören Hassa tüm rekorları alt üst etti

Bu rekor 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021'den bu yana Şırnak Cizre'deydi.







Hatay'ın Hassa İlçesi, dün Türkiye'nin sıcaklık rekorunu kırdı.Meteoroloji uzmanları mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da yükseleceği uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahminini duyurdu.Ancak dün, termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Hatay Hassa ulusal sıcaklık rekorunu kırdı.Hassa'yı 48.5 dereceyle Urfa Siverek ve 48.4 dereceyle Adana Kozan takip etti.Dün Türkiye'nin ölçüm yapılan en "serin" yeri ise 19.5 dereceyle Rize Çamlıhemşin'deki Palovit yaylası oldu. (HABER MERKEZİ)