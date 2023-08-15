Samanyolu Haber /Gündem / 50 dereceyi gören Hassa tüm rekorları alt üst etti /15 Ağustos 2023 08:27

50 dereceyi gören Hassa tüm rekorları alt üst etti

Yurt genelinde etkisini artıran yüksek sıcaklıklar devam ederken; dün 50 dereceyi gören Hatay'ın Hassa İlçesi, 20 Temmuz 2021'den bu yana Cizre'de olan ulusal 'en yüksek sıcaklık' rekorunu kırdı.

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Hatay'ın Hassa İlçesi, dün Türkiye'nin sıcaklık rekorunu kırdı.

Meteoroloji uzmanları mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da yükseleceği uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahminini duyurdu.

Ancak dün, termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Hatay Hassa ulusal sıcaklık rekorunu kırdı.

Bu rekor 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021'den bu yana Şırnak Cizre'deydi.



Hassa'yı 48.5 dereceyle Urfa Siverek ve 48.4 dereceyle Adana Kozan takip etti.

Dün Türkiye'nin ölçüm yapılan en "serin" yeri ise 19.5 dereceyle Rize Çamlıhemşin'deki Palovit yaylası oldu.  (HABER MERKEZİ)
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