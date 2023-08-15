Samanyolu Haber /Politika / Erkan Baş'tan "30 milyon TL" iddiasına cevap: Bir taşla üç kuş vurmak istiyorlar /15 Ağustos 2023 08:34

Erkan Baş'tan "30 milyon TL" iddiasına cevap: Bir taşla üç kuş vurmak istiyorlar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Bahar Feyzan'ın, "CHP, TİP’e 30 milyon TL verdi" iddiasını yalanlayarak, "Hem CHP zan altında bırakılıyor. Hem de Emek ve Özgürlük İttifakı da dinamitlenmek isteniyor. Burada bir taşla üç kuş vurulmak isteniyor" dedi. Baş'ın ardından yayına bağlanan Feyzan ise, "Çok güvendiğim bir kaynağım var, bu yüzden emin tonda yadım" ifadesini kullandı.

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TİP, genel seçimde CHP'den 30 milyon TL aldığı iddiasının ardından gazeteci Feyzan ve iddiayı yayan kişilere tazminat davası açacağını açıkladı. Feyzan ise, "Seçim süreci yapılan tüm harcamaların hesabını görmüş oluruz. Ben varım!" yanıtını verdi.

Baş ise tv100 programına bağlanarak Feyzan'ın iddiaları hakkında konuştu.  "Açık bir yalan var ortada" diyen Baş,  şunları söyledi:
"İttifak dinamitlenmek isteniyor"

"Baktırmaya gerek duymadan yalan diye açıklama yaptık çünkü biliyoruz ki partimizin toplam seçim bütçesi bile 30 milyonu bulmamıştır. Biliyoruz ki diğer partileri değerlendirmek bana düşmez ama Türkiye siyasetinin en temiz partisi bu konuda. Dolayısıyla açık bir yalan var ortada.

Aynı ittifakta dahi olsanız, bir siyasi partinin başka bir siyasi partiye bu şekilde yardım yapması bizim açımızdan etik değil. Yasaya da aykırı. Burada bir taşla üç kuş vurulmak isteniyor. Hem TİP zan altında bırakılıyor. Hem CHP zan altında bırakılıyor. Hem de Emek ve Özgürlük İttifakı da dinamitlenmek isteniyor. Emek ve Özgürlük İttifakı içindeki yoldaşlık hukuku, yan yana geliş bozulmak isteniyor. Ve büyük ihtimalle önümüzdeki dönem, yerel seçimlere dönük muhalefeti dizayn etme operasyonunun bir parçası..."
Feyzan'ın dayanağı: Çok güvendiğim bir kaynak var

Baş'ın açıklaması üzerine yayına bağlanan Feyzan ise, "Çok güvendiğim bir kaynağım var onunla konuştum, zaten bu sürecin içinde olan bir isim olduğu için bunu bu kadar emin bir tonda yazdım" dedi.
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