Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak'ın nerede olduğu ve yeni işi ortaya çıktı! /15 Ağustos 2023 10:21

Berat Albayrak'ın nerede olduğu ve yeni işi ortaya çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden bir anda istifa eden ve o günden beri ortalıkta görünmeyen Berat Albayrak'ın yeni işi belli oldu. Baba Sadık Albayrak, Berat Albayrak'ın merak edilen yeni hayatını anlattı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra kamuoyu karşısına çıkmayan Berat Albayrak'ın ne iş yaptığı merak ediliyordu.

Berat Albayrak'ın nerede yaşadığını ve ne iş yaptığını babası Sadık Albayrak açıkladı. Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Sadık Albayrak, oğlunun Nun Okullları'nda geleceğin yöneticilerini yetiştirdiğini söyledi.

İşte Yavuz Donat'ın yazısının ilgili bölümü:

BERAT ALBAYRAK İSTANBUL'DA
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı... Ortalıkta görünmüyor... Konuşmuyor... Yazmıyor... Nerelerde? Ne yapıyor? Baba Albayrak, "İstanbul'da" dedi:

'Nun Okulları'yla ilgileniyor
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor.
Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini.
Kaderin çizdiği yolda yürüyor
Berat yolunu çizdi... Okuyor... Araştırıyor... Çocuklarıyla ilgileniyor... Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu.
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