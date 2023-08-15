Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gel aday ol dedi... /15 Ağustos 2023 10:24

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gel aday ol dedi...

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin?" dediği iddia etti.

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Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 kanalındaki canlı yayında CHP içindeki " değişim" tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş'a göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin sürekli tartışmalarla meşgul edilmesinden rahatsızlık duyduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj gönderdi.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel'deki bir görüşmede İmamoğlu'na "İstanbul'daki 14 ilçeyi 25'e çıkar, belediye meclisini de kazan, İBB seçimlerini tekrar al, sonra gel aday ol" dediğini öne sürdü.

Barış Yarkadaş'a göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın yok musun? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Eğer aday değilsen, İstanbul için bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara hazırlatmayacağım" dedi.
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