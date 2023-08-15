Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek para bulmak için şimdi de ABD'ye gidecek /15 Ağustos 2023 10:27

Mehmet Şimşek para bulmak için şimdi de ABD'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eylülde yatırımcılarla görüşmek için ABD’ye gideceği bildirildi

SHABER3.COM

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından hızlanan yabancı yatırımcı arayışı sürüyor. Şimşek, ekonomi koltuğuna oturmasının ardından döviz bulabilmek için yönünü Körfez ülkelerine çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

Diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvamıştı. İki hafta önce Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katıldı.

Şimşek’in şimdi de yönünü ABD’ye çevirdiği bildirildi. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Şimşek’in eylülde Goldman Sachs’ın düzenleyeceği toplantıya katılmak için ABD’ye gideceğini yazdı: ”Goldman Sachs’ın ABD’de düzenleyeceği yatırımcı toplantısında Mehmet Şimşek önemli isimlerle bir araya gelecek. Bunu, tahmin ediyorum, Londra yakından izleyecektir.”
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