Samanyolu Haber /Dünya / 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü /10 Şubat 2024 22:37

6 kişiyi taşıyan helikopter düştü

ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopterin California'nın Mojave Çölü'ne düştüğü belirtildi.

SHABER3.COM

ABD’de 6 kişiyi taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili Sen Bernandino İlçe Polisi’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, helikopterin dün gece Las Vegas'ın yaklaşık 150 kilometre güneybatısında, Mojave Çölü'ndeki küçük bir kasabanın yakınında düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, Palm Springs Havaalanı'ndan kalkan içinde 6 kişinin bulunduğu helikopterin Nevada eyaletine giderken düştüğünü ve kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında, kazadan kurtulan olup olmadığının tespit edilemediği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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