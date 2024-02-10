Samanyolu Haber /Spor / Asya Kupası'nda şampiyon Katar /10 Şubat 2024 21:44

Asya Kupası'nda şampiyon Katar

Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası Asya Kupası'nda ev sahibi Katar, Ürdün'ü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Asya Kupası'nın finalinde Katar ile Ürdün karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Katar, namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilen bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

2019'un ardından 2024 Asya Kupası'nı da kazanan Katar, organizasyonda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. Şampiyon Katar 5 milyon, finalist Ürdün ise 3 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

Lusail Stadı'nda oynanan maçta Katar, 22. dakikada Akram Afif'in penaltı golüyle öne geçti. Turnuvada ilk kez final oynayan Ürdün, 67. dakikada Yazan Al-Naimat ile beraberliği yakaladı. Afif'in 73 ve 90+5. dakikalarda yine penaltılardan attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazanan Katar, namağlup şampiyonluğa uzandı.
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