Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Küçükçekmece’deki saldırının AK Parti adayı ile ilgisi yok /10 Şubat 2024 22:57

İmamoğlu: Küçükçekmece’deki saldırının AK Parti adayı ile ilgisi yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece’de bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisinin olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı" açıklamasını yaptı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlendiği belirtilen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

AKP'li Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki bir derneği ziyareti sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D.yaralandı.
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