Tersanede korkutan yangın

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 13 itfaiye aracıyla ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere müdahale etti.



Yangına karadan yoğun müdahale sürerken alevlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın esnasında imalathane ile diğer işletmelerde çalışan işçiler, tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.



Ekiplerin yoğun çabası ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tekne ve yat imalatında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışması yapıldı.



Yangında yaralanan olmadığı belirtilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



“CAN KAYBIMIZ, YARALIMIZ YOK”



Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgiye göre tersanenin saat 18.30 civarında kapandığını ve 45 dakika sonra yangın ihbarı geldiğini söyledi.



Hızlıca tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini anlatan Çevik, şunları kaydetti:



"İtfaiye ve polis ekiplerimizi sevk etmek suretiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şükürler olsun ki can kaybımız, yaralımız yok. Ancak içeride bakım ve kontrolü yapılan iki tekne, ayrıca yapımı devam eden iki olmak üzere 4 teknenin yandığı söz konusu. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz yoğun tazyikli su sıkıyor. Yangın kısmen kontrol altında, tamamen söndürülmesi için yoğun çalışma yürütülüyor."



Yangının çevredeki fabrikalara sıçramasının önlendiğini anlatan Çevik, "Yangın çıkan tersanedeki alevlere üç tarafından yoğun su sıkılarak, söndürme çalışması yapılıyor." ifadesini kullandı.