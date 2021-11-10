Samanyolu Haber /Gündem / 6 muhalefet partisine önemli çağrı: KHK mağdurları için net mesaj verin /10 Kasım 2021 14:47

6 muhalefet partisine önemli çağrı: KHK mağdurları için net mesaj verin

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadiyle seçmene gitmeye hazırlanan muhalefet partileri OHAL yetkisi ve HSK’nın yapısına ilişkin uzlaşı sağlandı.

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisinin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” toplantıları kapsamında OHAL yetkisi ve HSK’nın yapısına ilişkin uzlaşı sağlandı. Buna göre OHAL, TBMM Genel Kurulu’nun onayı sonrası yürürlüğe girebilecek ve süresi 4 ayla sınırlı olacak. HSK’ da ikiye ayrılacak. Hakimler Kurulu tamamen bağımsız olacak, Savcılar Kurulunda Adalet Bakanlığından bir temsilci bulunacak. Gensoru  yerine de “yapıcı güvensizlik oyu” uygulaması hayata geçecek.

Bu uzlaşının önemli olduğuna dikkat çeken Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz muhalefetin mevcut KHK'lar hakkında da net mesajlar vermeye çağırdı. 

Türkiye'de adalet sisteminde bir çok siyasi karar veren hakim ve savcıların olduğunu hatırlatan Güleçyüz , AKP iktidarının seçimi kaybettikten sonra bu isimlerin de temizlenmesi ve mağdur ettiklerinin haklarının idade edilmesi gerektiğini söylsedi 


 
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6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı

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