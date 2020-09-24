Samanyolu Haber /Gündem / 6 üniversiteye yeni rektör /24 Eylül 2020 10:52

6 üniversiteye yeni rektör

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 6 üniversiteye rektör tayin edildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 6 üniversiteye şu isimler rektör olarak tayın edildi: 
Gaziantep Üniversitesi: Prof. Dr. Arif Özaydın
Siirt Üniversitesi: Prof. Dr. Nihat Şındak
İskenderun Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Tolga Depci
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Şahin
Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Prof. Dr. Türkay Dereli 
Toros Üniversitesi: Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı
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