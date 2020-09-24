6 üniversiteye yeni rektör

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 6 üniversiteye şu isimler rektör olarak tayın edildi:
Gaziantep Üniversitesi: Prof. Dr. Arif Özaydın
Siirt Üniversitesi: Prof. Dr. Nihat Şındak
İskenderun Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Tolga Depci
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Şahin
Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Prof. Dr. Türkay Dereli
Toros Üniversitesi: Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı