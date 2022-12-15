Samanyolu Haber /Gündem / 6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı /15 Aralık 2022 17:46

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

Dava kapsamında sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalanma kararı çıkarılmış, dün İstekli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen İstekli ve Gümüşel, tutuklandı.

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfında yaşanan '6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar' skandalına ilişkin dava kapsamında, kızı H.K.G'yi 6 yaşında 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendiren Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel, tutuklandı.

TUTUKLAMA KARARI

BirGün'ün haberine göre; dava kapsamında sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalanma kararı çıkarılmış, dün İstekli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen İstekli ve Gümüşel, tutuklandı.

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KAÇ YILLA YARGILANACAKLAR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü vermişti. Kamuoyu tepkilerinin üzerine geri adım atılmış ve duruşmanın 30 Ocak 2023 tarihinde görülmesi kararlaştırılmıştı.
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6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

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