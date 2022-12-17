Samanyolu Haber /Gündem / 6 yaşındaki çocuğu dövüp, aç bırakılıp ölümüne neden olan iki kişi tutuklandı /17 Aralık 2022 12:33

6 yaşındaki çocuğu dövüp, aç bırakılıp ölümüne neden olan iki kişi tutuklandı

Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in halası 'çocuğa eziyet', amcası ise 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

Anne-Babası tutuklu çocuklar sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

Anne ve babaları cezaevinde olduğu öğrenilen Nur Elif Tiftik (6), Y.T. (9) ve M.T. (12), babaanneleri Cihangir K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu.

Evin çatısındaki bir kilimin üstünde kalmaya mahkum edildikleri ileri sürülen çocukların aynı zamanda uzun süre aç bırakıldıkları iddia edildi.

BAKIMSIZ BIRAKTILAR

Çocuklardan Nur Elif Tiftik'in, halası ile babaannesinin kötü muamele göstermeleri ve bakımsız bırakmaları nedeniyle durumu ağırlaştı. Talihsiz kız, evin çatısında 3 gün acı çektikten sonra yakınlarının 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ÇOCUĞUN DAHA SAĞLIK DURUMU KÖTÜ OLARAK BULUNDU

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik hayatını kaybetti. Küçük kızın bedeninde darp izlerine rastlandığı iddia edilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Küçük kızın öldüğünü öğrenen babaanne Cihangir K., ise hastaneden kayıplara karıştı. Belirtilen adrese giden polis ekipleri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.'yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.

İKİ KARDEŞ SOSYAL HİZMETLERE TESLİM EDİLDİ

Evden alınan iki kardeş hastanede tamamlanan sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Burada yaş gruplarına göre birbirinden ayrılan çocukların sağlık ve psikolojik desteklerinin sürdüğü öğrenildi.

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

Olay sonrasında babaanne Cihangir K.'nin kaçmasının ardından eve operasyon yapan polis ekipleri hala Deniz T. ile amca Sezer T.'yi gözaltına aldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen amca ve hala sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince amca ve hala basın mensuplarından saklanarak adliye garajından içeri sokuldu. Cihangir K. ise henüz yakalanamadı. Şüpheli Deniz T. 'çocuğa eziyet', Sezer T. ise aile arasında çıkan kavgayla ilgili 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı. Şüpheliler, tutuklama kararının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sağlık kontrolü akabinde cezaevine gönderilen Deniz T. ve Sezer T. hastane çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine suçlamaları reddetti. Deniz T. "Doğru değil, yalan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onlar benim öz yeğenim" derken, Sezer T. ise "Yeğenimin ölümüyle hiçbir alakam yoktur" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 6 yaşındaki çocuğu dövüp, aç bırakılıp ölümüne... Sonraki Haber >>

Anne-Babası tutuklu çocuklar sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

Anne-Babası tutuklu çocuklar sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

İşte F-35B savaş uçağının yere çakılma anı

İşte F-35B savaş uçağının yere çakılma anı

Levent Göktaş tutuklandı

Levent Göktaş tutuklandı

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:12:58